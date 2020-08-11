İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2473
  • EURO
    8,5444
  • ALTIN
    449.528
  • BIST100
    1110.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Yunanistan'a ikinci uyarı: Mavi Vatan'ı korumaya kararlıyız ve muktediriz
Güncel

Türkiye'den Yunanistan'a ikinci uyarı: Mavi Vatan'ı korumaya kararlıyız ve muktediriz

MSB 'Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz.' dedi.

AA11 Ağustos 2020 Salı 20:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 21:01
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının helikopterden çekilen görüntüleri de yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.