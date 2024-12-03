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Terör örgütü PKK'ya darbe! Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA3 Aralık 2024 Salı 11:57 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya darbe! Metina'ya hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri yer aldı.

  • terör operasyonu

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