MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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