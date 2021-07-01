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Güncel

MSB: Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere açıktan 2.533 işçi alınacak

MSB: Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere açıktan 2.533 işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 30 Haziran 2021 itibariyle başlamıştır.

1 Temmuz 2021 Perşembe 13:51 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:51
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