MSB o anları paylaştı: Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Almanya'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel şehrinde gerçekleştirdiği liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel'de liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.
��️11-14 Şubat 2026— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2026
��Steadfast Dart-2026 Tatbikatı
TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel/Almanya liman ziyareti gerçekleştiriyor.
��️11-14 February 2026
��Steadfast Dart-2026 Exercise
Turkish Anadolu Maritime... pic.twitter.com/5tZBwVmSnu