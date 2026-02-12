İSTANBUL 15°C / 11°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  MSB o anları paylaştı: Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Almanya'da
Güncel

MSB o anları paylaştı: Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Almanya'da

TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Almanya'da liman ziyareti gerçekleştirdi.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
MSB o anları paylaştı: Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Almanya'da
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel şehrinde gerçekleştirdiği liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel'de liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.

