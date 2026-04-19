MSB paylaştı: Aksaz'da nefes kesen KURTARAN-2026 Denizaltı Kurtarma Tatbikatı sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, NATO'nun Dynamic Minatour-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak 15-21 Nisan arasında Aksaz'da düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatının yapılması, denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan tatbikatın basın brifingi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti ise yarın TCG Alemdar gemisinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

  • Kurtaran-2026
  • Denizaltı Arama

