MSB paylaştı: Fatih ve Oruç Reis Doğu Akdeniz'de böyle korunuyor
Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.
- DHA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz´de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.
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