MSB paylaştı: Fatih ve Oruç Reis Doğu Akdeniz'de böyle korunuyor Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.