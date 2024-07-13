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MSB paylaştı! İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti ulaştırıldı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'dan İzmir'e Kara Kuvvetleri Komutanlığı uçağıyla akciğer greftinin ulaştırıldığı açıklandı.

DHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
MSB paylaştı! İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de acil organ nakli bekleyen bir hastanın ihtiyacı olan akciğer greftinin İstanbul'dan havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uçağıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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