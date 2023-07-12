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MSB paylaştı: NATO Liderler Zirvesi'nin güvenliği Türk uçaklarına emanet

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Liderler Zirvesi'nde görev alan Erken İhbar Uçağı (HİK) ve tanker uçağının gözetleme ve havadan yakıt ikmali görüntülerini yayınladı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
MSB paylaştı: NATO Liderler Zirvesi'nin güvenliği Türk uçaklarına emanet
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Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı, NATO Müttefik Hava Komutanlığında görev aldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Litvanya'nın Başkenti Vilnius'taki gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde görev alan uçakların görüntülerini paylaştı.

Yapılan açıklamada, uçakların zirvenin güvenliğini sağlamak amacıyla Almanya'nın Geilenkirchen hava üssüne intikal ettiği belirtildi. Tanker uçağının havadan yakıt ikmali yaptığı anlara yer verilen paylaşımda, "Vilnius/Litvanya'da icra edilmekte olan NATO Liderler Zirvesi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Geilenkirchen/Almanya hava üssüne intikal eden HİK ve tanker uçaklarımız ile gözetleme uçuşları ve havadan yakıt ikmali görevlerine katılım sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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