4 Mart 2026 Çarşamba
  • MSB paylaştı: Sarıkamış'ta derin kar soğuklarda askeri eğitim
Güncel

MSB paylaştı: Sarıkamış'ta derin kar soğuklarda askeri eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üstünde eğitim faaliyetlerini sürdüren komandoların görüntülerini paylaştı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
MSB paylaştı: Sarıkamış'ta derin kar soğuklarda askeri eğitim
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı. Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntüler de kullanıldı.

Görüntülerde komandoların kar üstünde kayakla intikali, kayak üzerinde silahla atış becerilerini gösteren anlar yer aldı.

  • MSB eğitim faaliyetleri
  • Kars kar eğitimi
  • Sarıkamış komandolar

