İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB paylaştı: Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez
Güncel

MSB paylaştı: Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 13:28 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:28
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.

Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.