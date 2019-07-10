MSB paylaştı... 'Yavuz' ve 'Fatih'e denizden ve havadan koruma MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.