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  • MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuştur
Güncel

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuştur

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

28 Haziran 2020 Pazar 12:00 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 12:00
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20 ton inci kefali suya bırakıldı

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