Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
17 Haziran tarihinde başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak 24 adet sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle:
1 adet Biksi Otomatik Tüfek
2 adet AK-47 Piyade Tüfeği
1 adet Keskin Nişancı Tüfeği
1 adet PGG-7 Roketatar
700 adet Biksi mühimmatı
200 adet AK-47 Mühimmatı
800 adet uçaksavar mühimmatı
11 roketatar mühimmatı
35 adet havan mühimmatı
8 adet el bombası
55 EYP
1250 adet mekanik fünye
1000 adet elektrikli fünye
3 çuval amonyum nitrat
1500 metre elektrik kablosu
2 Termal elbise
1 adet sabit merkez terörist telsizi,
2 adet 5 kw jeneratör
3 ton mazot/benzin
2 adet TV
3 adet hilti
Bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.