Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
16 Haziran tarihinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak yapılan aramalarda;
- 1 adet Doçka uçaksavar,
- 1 adet AK-47 P.Tf.,
- 1 adet tabanca,
- 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı,
- 2100 adet Biksi Ot.Tf mühimmatı,
- 1100 adet AK-47 P.Tf. mühimmatı,
- 600 adet M-16 P.Tf. mühimmatı,
- 600 adet şeritte 5.56 mm. Ot.Tf. mühimmatı,
- 4 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 6 adet 60 mm havan mühimmatı,
- 6 adet RPG-7 mühimmatı,
- 2 adet patlamamış top mühimmatı,
- 3 adet anti-tank mayın,
- 6 adet anti-personel mayın,
- 1500 adet mekanik fünye,
- 1400 adet tahrip kapsülü,
- 23 adet EYP,
- 1 adet keskin nişancı dürbünü,
- 2000 m. kablo,
- 5 adet jeneratör,
- 2 adet hilti,
- 1 varil mazot,
- 1 adet bilgisayar monitörü,
- 1 adet kamera kayıt cihazı,
- 3 adet akü,
- Muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi.