30 Haziran 2020 Salı 11:00 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 Haziran tarihinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak yapılan aramalarda;

- 1 adet Doçka uçaksavar,

- 1 adet AK-47 P.Tf.,

- 1 adet tabanca,

- 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı,

- 2100 adet Biksi Ot.Tf mühimmatı,

- 1100 adet AK-47 P.Tf. mühimmatı,

- 600 adet M-16 P.Tf. mühimmatı,

- 600 adet şeritte 5.56 mm. Ot.Tf. mühimmatı,

- 4 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 6 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 6 adet RPG-7 mühimmatı,

- 2 adet patlamamış top mühimmatı,

- 3 adet anti-tank mayın,

- 6 adet anti-personel mayın,

- 1500 adet mekanik fünye,

- 1400 adet tahrip kapsülü,

- 23 adet EYP,

- 1 adet keskin nişancı dürbünü,

- 2000 m. kablo,

- 5 adet jeneratör,

- 2 adet hilti,

- 1 varil mazot,

- 1 adet bilgisayar monitörü,

- 1 adet kamera kayıt cihazı,

- 3 adet akü,

- Muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi.