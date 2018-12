MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgula msb.gov.tr 2019 MSB yeni memur alımı uzman erbaş subay ve astsubay başvuru sonuçları

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB memur alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilecek? Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları neler? Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan muvazzaf subay ve astsubay alımı için başvuruda bulunan adaylar merakla başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. TSK dış kaynaktan subay ve astsubay istihdamı için kaynak teşkil edecek okulları geçtiğimiz haftalarda yayınlamış ve ön başvuruları 22 Kasım 2018 tarihine kadar olan başvuru sürecinde kabul etmişti. Ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 523 sözleşmeli personel için başvurular 21 Aralık'ta tamamlandı. Gözler şimdi değerlendirmenin tamamlanacağı ve sonuçların MSB tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. 2018 MSB personel alımı kapsamında; endüstri mühendisi, çevre mühendisi, elektronik mühendisi, fizik mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi ve birkaç mühendislik branşında daha bakanlık bünyesine alımlar yapılacak. 2018 MSB personel alımı başvuru sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

MSB personel alımı kapsamında; endüstri mühendisi, çevre mühendisi, elektronik mühendisi, fizik mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi ve birkaç mühendislik branşında daha bakanlık bünyesine alımlar yapılacak. 19 Kasım'da başlayan başvurular geçtiğimiz günlerde bitti. Öte yandan yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyordu. İşte, MSB'nin sonuçları açıklayacağı tarih...



Söz konusu istihdam için başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı. 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.







MSB SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.



Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.



Silahlı Kuvvetler 2018 Subay ve Astsubay alımlarına dair ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. TSK dış kaynaktan muvazzaf subay alımları için ön başvurusu kabul edilen adaylar sonraki seçim faaliyetlerine davet edilmek üzere kurumun resmi sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) ilan edildi. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muvazzaf subay ve astsubay alımı için ayrıntılar...



MSB 2018 yılı dış kaynaktan Muvazzaf Subay Temini Ön Başvuru Sonuçları Açıklandı...



Ön başvuru sonucunuzu ve sınav tarihinizi öğrenmek için tıklayınız...



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ



1-Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Subay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Aralık 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacaktır.



2-Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.



3- Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip tercihi olanlar) sınavları 26 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 27 Aralık 2018 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.



4- Beden Eğitimi Öğretmeni, Deniz Piyade, Harita Mühendisi ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.



5- Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.





SINIFLAR - BARAJ PUANI



İKMAL, MALİYE ve PERSONEL 75,24



ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 68,24



BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 73,28



İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 66,18



BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 71,80



6- Seçim Aşamaları;



Birinci Gün : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)



İkinci Gün : Yüzme Sınavları (Beden Eğitimi ve Deniz Piyade tercihi olan adaylar için)

Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için)

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)



Üçüncü Gün : Beden Eğitimi Öğretmenleri için ilave Fiziki Yeterlilik Testi



7- Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



8- Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.



9- Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.



10- Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.



11- Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.



12- Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.



13- Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.



14- Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.



15- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.



16- Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.



17- Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.



18- Ön başvuru sonucunuzu ve sınav tarihinizi görmek için tıklayınız...



DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ



Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları,muvazzaf veya sözleşmeli subay/astsubay olarak almaktadır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERINE 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ İLANI



1. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 22 Kasım 2018 (saat 23.59)'dir.



2. Söz konusu personel temini faaliyetine, başvuru kılavuzunda belirtilen programların en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olanlar ön başvuru yapabilecektir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olanlar da ön başvuru yapabilecek, yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.



3. Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (adaylar üç Kuvvet Komutanlığını da tercih edebilirler) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) 'en fazla beş' sınıf tercihi yapılabilecektir. Sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara "Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum." beyanını içeren "İdare Tasarrufu" tercih hakkı verilecektir.



4. Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp) sınıflarına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmayacak, öncelikle MSB'lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olan adaylar diğer aşamalara katılabilecektir. Ayrıca diğer aşamalara ilave olarak, Bando Sınıfına başvuracak adaylar Mülakat Sınavında başarılı oldukları takdirde Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına, Harita Mühendisi Sınıfı adaylar ise Üç Boyutlu Görüş Testi'ne katılacaklardır.



5. Deniz Piyade ve Dz.K.K.lığı Beden Eğitimi Öğretmenliği Sınıflarına başvuran adaylar FYT ve Mülakat Sınavlarından başarılı oldukları takdirde Kara Harp Okulu Komutanlığında yüzme testlerine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testi (FYT); 1500 m. koşu, şınav ve mekik branşlarında yapılacaktır. Deniz Piyade Sınıfı için ilave olarak barfiks, 150 m. yüzme ve su altı yüzmesi testleri yapılacaktır. Deniz Piyade sınıfı için adayın her branştan en az 20 puan alması gerekmektedir. Ayrıca, Deniz K.K.lığı Beden Eğitimi Öğretmenliği tercihi olan adaylar 100 metre su üstü yüzme testine tabi tutulacaktır.



6. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.



7. Ön başvurusu kabul edilecek adayların seçim aşamalarının (sağlık raporu işlemleri hariç) 24 Aralık 2018-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanmaktadır.



8. Adayların tercih yaparken hak kaybına uğramamaları için mezun oldukları bölümlere uygun sınıf tercihi yapmaları önem taşımaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...





TÜRK SİLAHLI KUVVETLERINE 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ İLANI



1. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 22 Kasım 2018 (saat 23.59)dir.



2. Söz konusu personel temini faaliyetine, başvuru kılavuzunda belirtilen programların en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olanlar ön başvuru yapabilecektir. Muvazzaf Astsubaylar için öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olanlar da ön başvuru yapabilecek, yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.



3. Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (adaylar üç Kuvvet Komutanlığını da tercih edebilirler) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) en fazla yedi sınıf tercihi yapılabilecektir. Sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum. beyanını içeren İdare Tasarrufu tercih hakkı verilecektir.



4. Bando Sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmayacak, öncelikle MSB.lığınca yapılacak Genel Kültür sınavında başarılı olan adaylar diğer aşamalara katılabilecektir. Ayrıca diğer aşamalara ilave olarak, Bando Sınıfına başvuracak adaylar Mülakat Sınavında başarılı oldukları takdirde Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına, Harita Teknisyeni Sınıfı adaylar ise Üç Boyutlu Görüş Testi'ne katılacaklardır.



5. Deniz Piyade ve Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], sınıflarına başvuran adaylar FYT ve Mülakat Sınavlarından başarılı oldukları takdirde Kara Harp Okulu Komutanlığında yüzme testlerine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testi (FYT); 1500 m. koşu, şınav ve mekik branşlarında yapılacaktır. Deniz Piyade ve Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)] sınıfları için ilave olarak barfiks, 150 m. Yüzme ve su altı yüzmesi (Deniz Piyade sınıfı için) testleri yapılacaktır. Deniz Piyade sınıfı için adayın her branştan en az 20 puan alması gerekmektedir.



6. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.



7. Ön başvurusu kabul edilecek adayların seçim aşamalarının (sağlık raporu işlemleri hariç) 28 Ocak-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankarada yapılması planlanmaktadır.



8. Adayların tercih yaparken hak kaybına uğramamaları için mezun oldukları bölümlere uygun sınıf tercihi yapmaları önem taşımaktadır.