MSB personel alımı ne zaman? MSB personel temin son dakika sözleşmeli uzman erbaş alımı sonuçları!
MSB personel alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için 16 bin 760 kişilik memur alımı ve personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştirecek. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı 2019 yılı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları dün açıklandı. MSB personel alımı ile ilgili www.msb.gov.tr sitesinden de bilgi alınabilir. Adaylarla ilgili aranan niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Adaylar, “MSB personel alımında aranan nitelikler neler?” sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların cevabı
MSB personel alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman? MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı 2019 yılı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları dün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı için 20 ile 25 yaşları arasında olmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise Ön Lisans ve Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve Lisans üstü eğitim almış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. MSB, 16 bin 760 kişilik boş kontenjan ile memur alımı ve askeri personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştirecek. MSB personel alımı ile ilgili www.msb.gov.tr sitesinden de bilgi alınabilir. Adaylarla ilgili aranan niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Peki, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı mı? İşte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları…
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