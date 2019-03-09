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MSB personel alımı ne zaman? MSB personel temin son dakika sözleşmeli uzman erbaş alımı sonuçları!

MSB personel alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için 16 bin 760 kişilik memur alımı ve personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştirecek. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı 2019 yılı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları dün açıklandı. MSB personel alımı ile ilgili www.msb.gov.tr sitesinden de bilgi alınabilir. Adaylarla ilgili aranan niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Adaylar, “MSB personel alımında aranan nitelikler neler?” sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların cevabı

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MSB personel alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman?  MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı 2019 yılı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları dün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı için 20 ile 25 yaşları arasında olmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise Ön Lisans ve Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve Lisans üstü eğitim almış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. MSB, 16 bin 760 kişilik boş kontenjan ile memur alımı ve askeri personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştirecek.  MSB personel alımı ile ilgili www.msb.gov.tr sitesinden de bilgi alınabilir. Adaylarla ilgili aranan niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Peki, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı mı? İşte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları… 

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

MSB PERSONEL ALIMI DETAYLARI NELERDİR?

 
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
 
Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
 
 
 
 
Adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak, Türk Toplumunda kötü şöhretli olarak bilinmiyor olmak, Her ne sebeple olursa olsun TSK dan çıkartılmamış olmak, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirtilen sağlık yönetmeliğindeki nitelikleri taşımak, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Herhangi bir sebeple Askeri okullardan, Emniyet Teşkilatlarına bağlı okullardan veya jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden ayrılmamış veya çıkartılmamış olmak, Herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak, Başvuru tarihi itibari ile Siyasi parti üyesi olmamak gibi nitelikler aranır.
 
Özel olarak ise, Milli Savunma bakanlığı için 20 ile 25 yaşları arasında olmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise Ön Lisans ve Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve Lisans üstü eğitim almış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Milli Savunma bakanlığı için en az İlköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.
 
 
 
ASKERİ KURUMLARIN MEMUR ALIMI İLANLARI:
 
 
Askeri Kurumlar memur alımı yapacaklar. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan Genel Kurmay Başkanlığı 51 Personel alacak ve Savunma Sanayii Başkanlığı ise 34 Memur Alımı yapacağını ilan ettiler. Bu kapsamda adaylardan bazı nitelikler aranıyor.
 
Adaylardan Genel Olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gibi nitelikler aranır.
 
Özel olarak ise genel Kurmay Başkanlığı için ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Savunma Sanayi Başkanlığı için ise, en az 65 puan almış olmak şartı aranacaktır.
 
 
 
 
 
MİLLİ SAVUNMA BAŞKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
 
 
1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 05 Mart 2019 tarihinde başlayan Seçim Aşaması Faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlanmıştır.
 
2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.
 
3. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.
 
4. Seçim Aşamaları;
 
a. Yazılı Sınav
 
b. Kayıt Kabul
 
c. Fiziki Değerlendirme
 
ç. Fiziki Yeterlilik Testi
 
d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.
 
5. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.
 
6. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
 
7. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
 
8. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.
 
9. İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.
 
10. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
 
11. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
 
12. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
 
13. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
 
14. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
 
15. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacaktır.

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