MSB personel alımı ne zaman? MSB personel temin son dakika sözleşmeli uzman erbaş alımı sonuçları!

MSB personel alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman? MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı 2019 yılı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları dün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı için 20 ile 25 yaşları arasında olmak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise Ön Lisans ve Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve Lisans üstü eğitim almış olanlar için ise 32 yaşından büyük olmamak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. MSB, 16 bin 760 kişilik boş kontenjan ile memur alımı ve askeri personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştirecek. MSB personel alımı ile ilgili www.msb.gov.tr sitesinden de bilgi alınabilir. Adaylarla ilgili aranan niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Peki, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı mı? İşte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları…

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MSB PERSONEL ALIMI DETAYLARI NELERDİR?

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.