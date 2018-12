MSB personel temin uzman erbaş alımı 2018 MSB subay ve uzman alımı başvuru şartları msb.gov.tr

MSB personel temin uzman erbaş alımı nasıl yapılır? 2018 MSB subay ve uzman alımı başvuru şartları neler? 2018 MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi ne zaman hangi tarihte duyuru yapılacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Milli Savunma Bakanlığı MSB sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmişti. MSB personel temin başvuruları msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılıldı. MSB subay ve uzman alımı ile ilgili de yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de Milli Savunma Bakanlığı tarafından dış kaynaktan temin edilecek olan Muvazzaf Subay alım sonuçları açıklandı.Başvurular ve sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. MSB personel temin başvuru işlemleri 2019 subay astsubay mülakat sonuçları ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de

MSB PERSONEL YENİ ALIMLAR DEVAM EDİYOR!



Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı yapıyor. MSB'nin yayınladığı sözleşmeli er ve uzman çavuş ilanına başvurmak isteyen gençler, başvuru şartları hakkındaki detayları sorguluyor.



MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı başvurularını yıl sonuna kadar almaya devam edecek. Söz konusu ilana başvuru yapabilmek için belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Öte yandan başvurular için belirlenen son tarih 31 Aralık 2018. İşte, KKK 2018 sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı hakkında merak edilen detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel temin, uzman, subay astsubay alımı başvuru sonuçları için henüz açıklanan bir tarih yok. Başvuru kılavuzunda sonuçlar için de net bir tarih verilmedi. Yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

BAŞVURU HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?



Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILDI?



(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapıldı.



(2) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.



(3) 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.



HANGİ ŞARTLARDA BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK?



(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;



(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)



(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,



(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;



“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)



(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir



a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,



b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,



c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.









(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,



(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,



(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)



(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,



(9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.



(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BİRDEN FAZLA KUVVET KOMUTANLIĞINA BAŞVURULABİLECEK



Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (aday üç kuvvet komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) “en fazla beş” sınıf tercihi yapabilecektir.



Kaynak okul programına göre beşten az sınıfı tercih edebilen adaylar için tercih hakkı, tercih edebildiği sınıf sayısı kadar olacaktır.



En fazla beş sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara “Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum.” beyanını içeren “İdare Tasarrufu” tercih hakkı verilecektir.



SÖZLEŞMELİ ER ALIMININ DETAYLARI



En az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuru yapabilir.



Kurum tarafından belirlenen başvuru şartlarından bazıları şunlar;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,



Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),



Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,



Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,



Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



Adaylar başvurularını www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.







UZMAN ÇAVUŞ ALIMININ DETAYLARI



Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda uygun göreceği TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.



Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (Sözleşmeli Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar)



Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)