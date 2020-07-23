MSB: PKK/YPG'li teröristler bu kez de Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:42

PKK/YPG’li teröristler bu kez de Rasulayn’da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı.