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MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybett

MSB'den terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn’da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10 dan fazla sivil yaralandı." dedi.

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