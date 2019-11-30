MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi

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MSB: PKK/YPG'nin Tel Abyad'daki bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

Milli Savunma Bakanlığı: İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.

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