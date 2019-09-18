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Son dakika... MSB az önce duyurdu: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi"

Pençe-3 Harekatı Haftanin bölgesinin 60 kilometre doğusuna genişletildi.

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