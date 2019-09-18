Son dakika... MSB az önce duyurdu: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi' denildi.