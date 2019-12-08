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Son dakika... MSB: Ruslarla görüşüldü, Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşme ile Tişrin Barajından Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı. Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında huzur ve güvenin sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisinin 09 Kasımda başlayan onarımı tamamlanmış, tam kapasite ile çalışması için gerekli tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda Allouk Su Tesisi’nde bulunan 30 kuyudan 26’sı onarılarak gerek Barış Pınarı Harekât bölgesine gerekse Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçları karşılandı.
 
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Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi. M4 Karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekât Bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasımda başlanmıştı. Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa’da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajından Barış Pınarı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı. Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor."

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