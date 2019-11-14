Son dakika... MSB: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."
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