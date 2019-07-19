MSB: S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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