MSB: Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

18 Şubat 2022 Cuma 15:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 15:49

MSB: Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.