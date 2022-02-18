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MSB: Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

18 Şubat 2022 Cuma 15:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 15:49
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MSB: Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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