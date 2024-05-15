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Güncel

MSB, savunma muhabirlerine yönelik başlatılan eğitimin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma muhabirlerine yönelik başlatılan eğitimin tamamlandığını ve eğitimlere katılan basın mensuplarına belgelerinin teslim edildiğini bildirdi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
MSB, savunma muhabirlerine yönelik başlatılan eğitimin tamamlandığını bildirdi
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MSB'den yapılan açıklamada, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, savunma muhabirlerine yönelik eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Eğitimin, Türkiye'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması konusunda Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin artırılmasını amaçladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, Bakanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarından general, amiral ve eğitim konularında uzman personel ile muhabirler arasında soru-cevap şeklinde karşılıklı etkileşim ve tecrübe paylaşımı da sağlandı. Ayrıca basın mensuplarının gerçekleştirdiği birlik ziyaretleri ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin önemli faaliyetlerinin bizzat yerinde görülmesi sağlandı."

MSB'NİN FAALİYETLERİ ANLATILDI

MSB'nin teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatıldığı eğitimde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin askeri terminolojisi, hudutlarla ilgili güvenlik tedbirleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlar, TSK'nın askeri işbirliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler basın mensuplarına anlatıldı.

NATO kavram ve terminolojisi, MSB kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi kapsamındaki konular da aktarıldı.

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