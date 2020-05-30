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  • MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'

30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:00
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Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

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