Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1521 olmuştur." dedi. Aktürk, 1521 teröristin 726'sının Irak'ın, 795'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki sınır karakoluna teslim olduğunu belirten Aktürk, "Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diledi.

- 66 BİN 59 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ



Tuğamiral Aktürk, hudutların, cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59'a ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Ayrıca, 17 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türkiye kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır. " dedi.

- BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR



Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 22 Temmuz'da Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni, 24 Temmuz'da ise Pakistan Askeri Ataşesi'ni kabul ettiğini hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in yarın da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüşeceğini ifade etti.

Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırmaktadır. İsrail uçaklarının Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmektedir. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir. Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net şekilde ortaya koymuştur."

- EĞİTİM VE TATBİKATLAR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

Bu kapsamda, 26 Temmuz-8 Ağustos arasında Moğolistan'da KHAAN QUEST, 30 Temmuz-9 Ağustos arasında ise İzmir'de Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutasını dün Bahreyn'de düzenlenen tören ile devralmıştır.

TCG Gaziantep firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Ege Denizi'nde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Limnos ve Nikiforos Fokas gemileri ile eğitimler icra etmiştir. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapsamlı onarıma tabi tutulan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona, 19 Temmuz'da ilk seyir tecrübesine çıkmıştır."

Aktürk, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları teşkil edildiğini aktaran Aktürk, "Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemimiz (TCG Kumkale ve TCG Kuşadası) için 26 Temmuz'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapılacak, Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağımız Katar'a intikal edecektir." şeklinde konuştu.

- SAVUNMA SANAYİİ



Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin, teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdığını söyledi.

Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, 'T-70 Genel Maksat Helikopteri' ile, 'Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA)' muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır." dedi.

- DOĞAL AFETLE MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 16 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 48 helikopter ile 968 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır." diye konuştu.