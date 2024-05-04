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MSB sosyal medya hesabından 'Stinger' atışlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 'Portatif ve Kaideye Monteli Stinger' atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 19:28 - Güncelleme:
MSB sosyal medya hesabından 'Stinger' atışlarını paylaştı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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