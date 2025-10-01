İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5956
  • EURO
    48,7978
  • ALTIN
    5167.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, Sumud Filosu için harekete geçti! 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
Güncel

MSB, Sumud Filosu için harekete geçti! 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu için önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Sumud Filosu'nda bulunan 3'ü Türk 11 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
MSB, Sumud Filosu için harekete geçti! 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
ABONE OL

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu için önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sumud Filosu'nda bulunan 3'ü Türk 11 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" denildi.

GEMİLER YÜKSEK RİSK BÖLGESİNDE

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi.

İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

  • Sumud Filosu
  • tahliye

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.