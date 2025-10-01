İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu için önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sumud Filosu'nda bulunan 3'ü Türk 11 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" denildi.

GEMİLER YÜKSEK RİSK BÖLGESİNDE

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi.

İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.