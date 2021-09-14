İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,438
  • EURO
    9,986
  • ALTIN
    485.633
  • BIST100
    1438.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı
Güncel

MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı

MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

14 Eylül 2021 Salı 11:16 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:16
ABONE OL

MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.