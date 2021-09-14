MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı
MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
14 Eylül 2021 Salı 11:16 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:16
MSB: Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.