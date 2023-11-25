İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, harekat bölgeleri ile sınır hattında incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, '15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekât alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hâle getirilmiştir' denildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı", "Zeytin Dalı", "Barış Pınarı", "Bahar Kalkanı" harekatlarını düzenleyen Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında da görevine başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ve harekat alanında kendi tecrübelerini görevli personele aktararak tedbirlere yönelik talimatlar verdiği bilgisi paylaşıldı.

- 649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirmiştir.

Hudut kartallarımız aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.