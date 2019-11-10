MSB: Teröristler tarafından döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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