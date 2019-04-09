MSB tersane kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı?

MSB tersane kura sonuçları için herhangi bir açıklama var mı, MSB tersane kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına başvuru yapan adaylarca yanıt aranıyor. Yüzlerce kişinin başvuru işlemelerinin tamamlanmasının ardından şimdi herkes kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adaylar, Tersane işçi alımı kura sonuçları bilgisine göre sözlü sınav ve mülakat aşamasına dahil olacak olan adaylar daha sonra kesin sonucu beklemeye başlayacak. Peki, İŞKUR ve MSB'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği tersane kura sonuçları nereden öğrenilebilecek? Başvuru sürecinin 29 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından MSB kura sonuçları için araştırmalarına başlayan adaylar heyecanla bu sorulara yanıt arıyor. İşte haberimizin detayları…

MSB TERSANE KURA SONUÇLARI 2019

MSB tersane işçi alımı kuralarının 9 Nisan Salı günü çekilmeye başlayacağını bildirmişti. Kura sonuçları asil ve yedek olarak belirlendikten sonra listeler MSB'ye gönderilecek.

MSB'nin kura sonuçlarını bu hafta cuma gününe kadar açıklaması öngörülebilir.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak

TERSANE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce kişinin başvurduğu tersane işçisi alımı için kuralar, 9 Nisan Salı günü çekilmeye başlandı. Kura sonuçları asil ve yedek olarak belirlendikten sonra listeler MSB'ye gönderilecek.

MSB'nin kura sonuçlarını bu hafta cuma gününe kadar açıklaması öngörülebilir.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak.