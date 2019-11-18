21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7281
  • 6,3356
  • 270.48
  • 107048
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir."

El Bab´ı kana bulamıştı! MİT´in başarılı operasyonuyla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

İngiliz damada Türk usulü düğün

İngiliz damada Türk usulü düğün

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

'Küçük Mardin' deniyor... Tarihi ve doğasıyla herkesi etkiliyor

'Küçük Mardin' deniyor... Tarihi ve doğasıyla herkesi etkiliyor

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA