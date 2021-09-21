İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2021 Salı / 14 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,643
  • EURO
    10,1433
  • ALTIN
    489.26
  • BIST100
    1402.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşunun fotoğraflarını paylaştı
Güncel

MSB, Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşunun fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

AA21 Eylül 2021 Salı 10:57 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:58
ABONE OL

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdiği, TEKNOFEST boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere gösteri uçuşlarının ve etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Paylaşımda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarına yer verildi. Fotoğraflarda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.