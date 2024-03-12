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MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı' denildi.

AA12 Mart 2024 Salı 13:56 - Güncelleme:
MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede bu şahıslardan 3'ünün terör örgütü PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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