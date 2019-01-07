MSB uzman erbaş alımı 2019 başvuru şartları Resmi Gazete MSB Partem 2019 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru işlemi ve detayları

MSB uzman erbaş alımı 2019 başvuru şartları neler? MSB 2019 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru işlemi ve detayları yayınlandı mı? Sahil güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alımı duyurusu Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. MSB 2019 Sahil güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı duyurusu Resmi Gazete 'de yayımlandı. Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 2019'da uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman Erbaş olabilmek için nereye başvuruda bulunmanız gerekiyor? Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 yılında uzman erbaş alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce vatandaş uzman erbaş alımı başvuru şartlarını araştırıyor. MSB Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açılan ilanın ardından uzman erbaş görevi için araştırmada bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasında 2019 yılı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınladı. Yayınlanan kılavuzda Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu uzman erbaş alımı olacağını bildirdi. MSB uzman erbaş alımı 2019 başvuruları son dakika haberleri ve detaylar haberimizde.



7 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete sayısında , Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 yılı uzman erbaş alımı duyurusuna yer verildi. Söz konusu duyuruda başvuruların bugün başlayacağına yer verildi. Saatler 14.00 'ı gösterdiğinde başvurusu başlayacak olan uzman erbaş alımında başvuru ekranı Star Gazetesi haber sitesinde olacak. İlan başvuru ekranı henüz açılmadı.



RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI



Geçtiğimiz gün Sahil Güvenlik resmi internet sayfasında yayımlanan ilan, bugün de Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bugün saat 14,00 'da başlayacak olan başvurular 17 Ocak tarihine kadar alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilan metni şu şekilde;







UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR



Başvurular 07-17 Ocak 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.sg.gov.tr adresinde yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda (Ocak 2019) belirtilmiştir.



BAŞVURU KOŞULLARI



1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.



2 - En az lise mezunu olmak.



3 - 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).



4 - Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.



5 - Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).



6 - Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.



7 - Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.



8 - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "……….Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.



9 - Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.



10 - Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.



11 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Ocak 2019) diğer şartları taşıyor olmak. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



En az lise mezunu olmak,



2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),



Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,



Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir)



Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi),ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,



Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,



Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir.)



Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,



Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),



Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),



En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).