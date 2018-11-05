MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2018 Milli Savunma Bakanlığı Uzman erbaş sonuç duyurusu personeltemin.msb.gov.tr

Uzman erbaş alımı sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili araştırma yapan adaylar "Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB uzman erbaş başvuru sonuçları hangi sitede açıklanacak? MSB uzmanlık başvuru sonuçları sonrası sınavlar hangi aşamalarda oluşuyor? Sonuçlar MSB’de açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak olan uzman erbaş alımı için başvuru süreci tamamlandı. Söz konusu kuvvet komutanlıklarında istihdam olmak üzere başvuru yapan çok sayıda genç, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Kara, Deniz ve Havva kuvvet komutanlıklarına yapılacak uzman erbaş alımı için, 25 Eylül'de MSB tarafından başlatılan başvuru süreci 26 Ekim'de tamamlandı. En az lise mezunu olma şartının arandığı ilana başvuru için belli şartları taşımak gerekiyordu. MSB uzman erbaş alımı sürecine ilişkin detaylar star.com.tr'de.

Uzman Erbaş başvurularını yapanlar için süreç tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için yapılacak uzman erbaş alımı sonuçları bekleniyor. Uzman erbaş alımı sonuçları için çok sayıda aday sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Uzman Erbaş alımı başvuruları, 5 Eylül 2018 tarihinde başladı, 26 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından 10 gün geçti.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı üzerine bakanlıktan resmi açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları sonrası adaylar sınava tabi tutulacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili başvuru süreci tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.



Alım süresince her türlü bilgilendirme ve başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, seçim aşaması sınav tarihleri aynı adresten tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.



Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecektir.



Uzman Erbaş alımı: Başvuru şartı nedir?



Uzman Erbaş alımı için Kara, Deniz ve Havva kuvvet komutanlıklarına başvuru yapan adaylar için başvuru süreci sona erdi. Uzman Erbaş için 5 Eylül’de MSB tarafından başlatılan başvuru süreci 26 Ekim’de tamamlanmıştı. Binlerce Uzman Erbaş adayının başvurduğu seçmelerde En az lise mezunu olma şartının aranırken, başvuru için tüm şartlara uygun olmak gerekiyordu. Bakanlığın resmi web sitesinde yapılan açıklama: Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.







Sonuçlar hangi sitede açıklanacak?



Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. (Faaliyet takviminde şu ana dek sonuç tarihi açıklanmadı). Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde pertem.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.



Başvuru sonuçları sonrası sınavlar hangi aşamalarda oluşuyor?



Uzman erbaş seçim aşaması sınavları şu aşamalardan oluşmaktadır: a. Yazılı sınav uygulama esasları, b. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, c. Ön sağlık muayenesi, ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT), d. Mülakat, e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

TEBLİGAT YAPILMAYACAK



Adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından en çok üçer tercih yapabilecektir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama yapılacak, sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar Kuvvet Komutanlıkları tarafından kontenjanlara yerleştirilecektir. Adaylar, tercih ettikleri sınıf kontenjanlarına giremediklerinde, istekli olmaları ve ihtiyaç bulunması halinde diğer sınıflarda/Kuvvetlerde adaylık durumları devam edecektir.



Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları tarafından sınıflandırma/yerleştirme işlemine tabi tutulacaklardır.



Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.