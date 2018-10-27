MSB Uzman erbaş başvuru sonuçları MSB JGK KKK uzmanlık başvuru alım süreçleri ve şartları

JGK Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB JGK KKK uzmanlık başvuru sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Jandarma 2018/2 uzman erbaş alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. MSB tarafından Jandarma, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş alımına yapılan başvurular 26 Ekim'de sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) uzman erbaş alımı için başvuruları için sonuçlar heyecanla bekleniyor. MSB uzman erbaş alımı başvuruları geçtiğimiz ay başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, başvuru süreci sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizde derledik. Ayrıca Jandarma 2018 yılı 2. Dönem uzman erbaş alımı ilanının da kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. MSB Uzman erbaş başvuru sonuçları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB'nin yayımladığı takvime göre, uzman erbaş alımı için başvurular 26 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden bireysel olarak yaptılar. Adaylar eğitim ve mesleklerine göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının her birinden en çok üçer tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekleri olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer seçeneklere de girme hakkına sahip olabilecekler. Adayların başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuruları T.C. Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş alımı ilanları yayımlandı. Yayınlanan ilanlarda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine toplam 12 bin 662 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı.Jandarma 2018 yılı 2. Dönem uzman erbaş alımı ilanının da kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı için, 'www.jandarma.gov.tr' internet adresinden başvurular tamamladı. Gözler şimdi JGK'nın sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacak. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

SINAV NASIL YAPILACAK?



Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde;



(1) Yazılı sınav:



(a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.



(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.



(2) Ön sağlık muayenesi:



(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.



(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.



(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):



(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığının 2018/2 uzman erbaş alımında asayiş branşına ağırlık vermesi bekleniyor. Jandarma uzman erbaş alımı ilanın 2018 yılı bitmeden yayınlanacağı tahmin ediliyor.Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş alımı ilanları yayımlandı. Yayınlanan ilanlarda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine toplam 12 bin 662 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı.Jandarma 2018 yılı 2. Dönem uzman erbaş alımı ilanının da kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı 2. Dönem uzman erbaş alımı ilanının yayımlanması bekleniyor. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından Jandarma Genel Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanmıştı. Adaylar sabırsızlıkla ilanın yayımlanmasını bekliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),



(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,



(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),



(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



(10) Ayrıca;



(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye



kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,





(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,



(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,



(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



(13) Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,



(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,



(15) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)



(16) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,



(17) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.



(18) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.