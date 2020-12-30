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MSB uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili 'https://personeltemin.msb.gov.tr/' adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:08
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

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