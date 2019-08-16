MSB yedek subay ve yedek astsubay alım tarihlerini açıkladı. MSB’den yedek subay ve yedek astsubay açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından MSB yedek astsubay 2019 şartları neler? sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandı. MSB yedek subay ve yedek astsubay alımlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

MSB YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ALIM TARİHLERİNİ AÇIKLADI!

KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

T.C. Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.

KASIM 2019 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler ilk olarak e-devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor.

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler, askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken meslek yüksek okulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

İLAVE HAKLAR

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sağlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.

Bunun yanı sıra hudut görevinde olanların harçlıklarına ise azami 1053 lira ilave yapılıyor. Ayrıca TSK personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini ile TOKİ'de öncelik gibi haklar da ikinci altı ay için silah altında kalmayı bekleyen gençlere sunuluyor.

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