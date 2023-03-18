MSB'den 18 Mart paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayımlandı.

"Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce #Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Millî Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz" ifadeleri ile paylaşılan görüntülerde, "Vatan sevdası geri dönmeyi asla düşünmeyenlerin fedakarlığıdır. Dinmeyen ezan, inmeyen bayrak, şehadetin adıdır vatan sevdası. Savaşa düğün hevese giden, al bayrağı kefen bilen, kanının son damlasına kadar önce vatan diyen Mehmetçiğin dilinde yemine dönüştü. Yaşadığımız coğrafyayı vatan, bayrağımızı bayrak yapan kahramanlar, üstümüzde bu bayrak dalgalandıkça gönlünüz rahat olsa toprak altında. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" denildi.