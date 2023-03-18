İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2023 Cumartesi / 26 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB'den 18 Mart paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaparak, “Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.

IHA18 Mart 2023 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
MSB'den 18 Mart paylaşımı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayımlandı.

"Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce #Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Millî Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz" ifadeleri ile paylaşılan görüntülerde, "Vatan sevdası geri dönmeyi asla düşünmeyenlerin fedakarlığıdır. Dinmeyen ezan, inmeyen bayrak, şehadetin adıdır vatan sevdası. Savaşa düğün hevese giden, al bayrağı kefen bilen, kanının son damlasına kadar önce vatan diyen Mehmetçiğin dilinde yemine dönüştü. Yaşadığımız coğrafyayı vatan, bayrağımızı bayrak yapan kahramanlar, üstümüzde bu bayrak dalgalandıkça gönlünüz rahat olsa toprak altında. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.