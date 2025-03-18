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MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AA18 Mart 2025 Salı 10:10 - Güncelleme:
MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." sözleri anımsatıldı.

Mesajda, "Aynı ruhla, aynı azimle omuz omuza, Çanakkale'den yükselen özgürlük ışığında, vatan uğruna göğsünü siper eden kahramanlarımızın izindeyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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