Güncel

MSB'den ''2025 yılı'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025'in terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl olduğunu, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının her zamanki kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

28 Aralık 2025 Pazar 16:46
MSB'den ''2025 yılı'' paylaşımı
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir."

  • terörle mücadele
  • arama tarama
  • mayın imha

