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MSB'den 30 Ağustos için özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en önemli aşamalarından olan 30 Ağustos 1922'deki Başkomutan Meydan Muharebesi'ne ilişkin video paylaştı.

DHA30 Ağustos 2024 Cuma 10:52 - Güncelleme:
MSB'den 30 Ağustos için özel video
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Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk topçusunun ateşi, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti, süvari ve piyade hücumları ile Yunan ordusunun kaçışına ilişkin restore edilmiş görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un en şiddetli safhasının 30 Ağustos'ta yaşandığı belirtilerek, "Süvari birliklerimiz düşmanın kaçmasını engellemek maksadıyla taaruza başladı. Düşmanın büyük kısmı cepheden ve her iki yandan kuşatılmış ve gerisi de kapatılmıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bizzat Zafer Tepe'den savaşı idare ederek 30 Ağustos günü saat 14.00'te Türk ordusuna hücum emrini verdi. Düşman için kaçmak veya esir olmaktan başka çare kalmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emriyle Yunanlıların eylül ayı başında tamamen Anadolu'dan atılacağı takip harekatı başlamış oldu. Türk İstiklal Savaşı'nı sonlandıran bu meydan muharebesine Başkomutan Meydan Muharebesi adı verildi. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri oldu" denildi.

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