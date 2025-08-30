İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1828
  • EURO
    48,1704
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Türk milleti, adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı
Güncel

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Türk milleti, adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaşılan videoda, 'Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, Bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı.' ifadelerine yer verildi.

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Türk milleti, adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gününü kutlayan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, Bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun! Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

TEKNOFEST Mavi Vatan'a yoğun ilgi: Dronla havadan görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.