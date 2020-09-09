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MSB'den 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

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