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MSB'den ''ATAK'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK pilotlarının taarruz hazırlık süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
MSB'den ''ATAK'' paylaşımı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ATAK pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." ifadesine yer verildi.

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