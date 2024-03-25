MSB'den ''ATAK'' paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ATAK pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." ifadesine yer verildi.
Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve millî gücümüz #ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor. ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cB1mW2Ucui— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2024